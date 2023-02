Die Wahlen Mitte Mai dürften für Erdogan ohnehin zur grössten Herausforderung in seinen zwei Jahrzehnten an der Spitze der Türkei werden. Das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion wird nun zur Probe. Jeder Fehltritt oder Vorwurf, es stünden nicht genügend Rettungskräfte zur Verfügung, wirken sich Experten zufolge negativ aus.