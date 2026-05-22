Die Türkei hat in den vergangenen Wochen drastische Massnahmen ergriffen, um eine Abwertung der Lira zu verhindern. Das Land, das nahezu seinen gesamten Energiebedarf importieren muss, kämpft mit den Folgen höherer Ölpreise infolge des US-Iran-Kriegs. Zusätzliche Turbulenzen erfassten die türkischen Märkte am Donnerstag, nachdem ein Gericht den Vorsitzenden der grössten Oppositionspartei abgesetzt hatte.