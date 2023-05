Im Gegenzug stieg der Dollar und war am Donnerstag mit 19,8050 Lira zeitweise so teuer wie nie. Experten gehen jedoch davon aus, dass der türkischen Währung ein weiterer Kursverlust bevorsteht. Die Fachleute von JPMorgan sagen einen Kurs zum Dollar von 24 bis 25 Lira voraus, Goldman Sachs hält eine Abwertung binnen zwölf Monaten um 50 Prozent für möglich. Erdogan hatte bei der Wahl am 14. Mai knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Er muss sich in zwei Wochen einer Stichwahl stellen. Der 69-Jährige kam nach Angaben der Wahlbehörde auf 49,51 Prozent der Stimmen und liegt damit fast fünf Prozentpunkte vor seinem Rivalen Kemal Kilicdaroglu.