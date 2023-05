Im Gegenzug stieg der Dollar am Montag um 0,6 Prozent und war mit 20,06 Lira so teuer wie nie. Erdogan steht vor seiner dritten fünfjährigen Amtszeit. Bei der Stichwahl am Sonntag lag er deutlich vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Laut staatlicher Wahlkommission kam Erdogan auf 52,1 Prozent, Kilicdaroglu auf 47,9 Prozent.