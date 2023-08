Neben der Wahl von Erkan, die zuvor längere Zeit in den USA bei Goldman Sachs Group und First Republic Bank tätig war, ernannte Erdogan im Juni auch den ehemaligen Anleihestrategen von Merrill Lynch, Mehmet Simsek, zum Finanzminister. Zu den neuen Mitgliedern, die dem geldpolitischen Ausschuss der Zentralbank beitreten, gehören ein ehemaliger Berater der Federal Reserve Bank of New York und der ehemalige Chefökonom eines der grössten privaten Kreditgeber der Türkei. Zwei Sitze sind weiterhin vakant.