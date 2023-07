Die Lira hat allein in diesem Jahr bisher mehr als 30 Prozent an Wert zum Dollar verloren. Ökonomen gehen davon aus, dass der Leitzins bis zum Jahresende weiter auf 25 Prozent steigt. Sie warnen davor, dass der Einfluss von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die Zentralbank den Spielraum für eine Straffung der Politik begrenzt. Erdogan bezeichnet sich selbst gern als Zinsfeind und will mit billigem Geld die Konjunktur anschieben. Er änderte nach seiner Wiederwahl seine Politik, was zu den Zinserhöhungen führte und der Zentralbank half, ihre Devisenreserven wieder aufzubauen, die sie in den Vorjahren zur Stützung der Lira verwendet hatte.