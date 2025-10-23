Grund für das zurückhaltendere Vorgehen der Notenbank ist die nach wie vor starke Preissteigerung in der Türkei. Die Inflationsrate kletterte im September auf 33,3 Prozent nach oben. Dies war der erste Anstieg seit dem Höchststand von 75,4 Prozent im Mai des Vorjahres. Die jüngsten Daten wiesen «auf eine Verlangsamung des Disinflationsprozesses hin», erklärte die Zentralbank ihren Kurs. Die Risiken insbesondere bei den Lebensmittelpreisen seien deutlicher geworden. «Die geldpolitische Haltung wird verschärft, falls die Inflationsaussichten erheblich von den Zwischenzielen abweichen», warnten die Währungshüter.