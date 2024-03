In Istanbul führte Amtsinhaber Ekrem Imamoglu von der CHP am Sonntag vor dem Kandidaten der Partei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, wie aus einem Zwischenergebnis hervorging. In der Hauptstadt Ankara erklärte sich der Amtsinhaber und CHP-Kandidat Mansur Yavas auf Basis erster Auszählungsergebnisse bereits zum Wahlsieger. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest.