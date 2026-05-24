Nach dem Polizeieinsatz verliess Özel ​das Gebäude und kündigte vor jubelnden Anhängern an, die CHP werde von nun an auf den Strassen und Plätzen um die Macht kämpfen. Anschliessend führte er Hunderte Unterstützer in Richtung des Parlaments. Die abgesetzte Führung rief zudem ‌für Sonntagabend zu Protesten an drei Orten in Istanbul auf. Der abgesetzte Parteichef sprach in einer auf X veröffentlichten Videobotschaft von einem Angriff der Polizei.