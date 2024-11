Der Leitzins werde bei 50 Prozent gehalten, entschieden die Währungshüter am Donnerstag. Damit wurde die Geldpolitik den achten Monat in Folge unverändert gelassen, nachdem zuvor im Juni 2023 eine aggressive Straffung begonnen hatte. Davor lag der Zins noch bei 8,5 Prozent. Den Inflationsrisiken werde «weiterhin grosse Aufmerksamkeit geschenkt», begründete die Notenbank ihre Entscheidung. Die straffe Geldpolitik werde so lange beibehalten, bis ein «signifikanter und anhaltender Rückgang der Inflation absehbar ist».