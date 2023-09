Die Währungshüter erhöhten den Schlüsselsatz um fünf Prozentpunkte auf nunmehr 30 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Das ist bereits die vierte Zinsanhebung seitdem die neue Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan im Juni einen Richtungswechsel eingeleitet hat. Am Finanzmarkt wurde mit einer Anhebung in diesem Umfang gerechnet. Die Währungshüter teilten ausserdem mit, sie stünden bereit, nötigenfalls die Zinsen weiter anzuheben. Die Landeswährung Lira büsste nach dem Zinsbeschluss zum Dollar leicht auf 27,08 Lira von 26,96 Lira zuvor.