Die Währungshüter hoben den Schlüsselsatz auf 40,0 von 35,0 Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Anstieg auf 37,5 Prozent erwartet. Es ist bereits der sechste Schritt nach oben, seit die neue Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan im Juni einen Schwenk Richtung straffer Geldpolitik vollzogen hatte. Die Währungshüter signalisierten nun allerdings eine langsamere Gangart: Sie sehen sich «beachtlich nahe» an einem straffen geldpolitischen Niveau, das zu einem nachhaltigen Rückgang der Inflationsraten führen soll.