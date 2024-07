In der Vergangenheit hatte die Zentralbank auf Geheiss Erdogans versucht, die Wirtschaft mit billigem Geld anzuschieben. Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität der Türkei jüngst um zwei Stufen von «B3» auf «B1» hochgestuft. In dem Land gebe es Verbesserungen in der Regierungsführung und eine straffere Geldpolitik, hiess es zur Begründung.