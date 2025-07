In der Türkei gelten die rasant steigenden Preise als ein Hauptproblem der Wirtschaft. Im Juni lag die Teuerungsrate bei rund 35 Prozent. Noch zu Beginn des vergangenen Jahres betrug sie rund 75 Prozent. Zum Vergleich: Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von fünf Prozent an. Mit höheren Zinsen kann sie die Nachfrage dämpfen, was die Inflation drücken kann. Höhere Zinsen lassen eine Währung zudem tendenziell aufwerten, wodurch Importe günstiger werden. Auch das bremst die Teuerung.