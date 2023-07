Der eingeschlagene Pfad werde bis zu einer deutlichen Verbesserung der Inflationsaussichten fortgesetzt, hiess es in dem am Montag veröffentlichten Protokoll zu der Zinssitzung am 22. Juni. Dabei hatten die Währungshüter beschlossen, den Leitzins von 8,5 auf 15,0 Prozent anzuheben. Die Teuerungsrate liegt mit aktuell rund 40 Prozent weit über dem Ziel der Zentralbank von fünf Prozent.