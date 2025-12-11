Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen dürfte die Zentralbank die Zinsen auch im kommenden Jahr weiter senken. Bis Ende 2026 wird ein Leitzins von 28 Prozent erwartet. Die Notenbank hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation bis Ende kommenden Jahres auf 16 Prozent zu drücken. An den Finanzmärkten wird dies jedoch mit Skepsis gesehen. Ein wichtiger Faktor für die künftige Preis- und Zinsentwicklung sind die anstehenden Verhandlungen über den Mindestlohn. Eine Kommission aus Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern will am Freitag die Gespräche darüber aufnehmen.