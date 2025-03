Die Börse in Istanbul sackte am Freitag in der Spitze um fast acht Prozent ab. Zeitweise musste der Handel wegen zu hoher Verluste unterbrochen werden. Der Bankenindex gab mehr als neun Prozent nach. Seit der Verhaftung Imamoglus am Mittwoch hat die Istanbuler Börse inzwischen rund 16 Prozent an Wert verloren.