Turkish Airlines will bis zu 225 Boeing-Flugzeuge kaufen, wie die Airline am Freitag mitteilte. In einer Mitteilung an die Istanbuler Börse erklärte Turkish Airlines, man habe sich für den Kauf von 75 Maschinen des Typs B787 von Boeing entschieden. Dabei handele es sich um 50 Festbestellungen und 25 Optionen. Zudem seien die Verhandlungen über den Kauf von weiteren 150 Flugzeugen des Typs 737-MAX abgeschlossen. Diese Bestellung hänge jedoch vom erfolgreichen Abschluss der Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International ab.