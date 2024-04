In den Auktionsunterlagen wird der Gegenstand als «Tuschezeichnung auf einem Notizblock» mit einem Gewicht von einem halben Pfund beschrieben. Der Block enthält auch Langalis' Notizen von der Anhörung an diesem Tag. «Die Seite mit der Zeichnung wurde kurz nach der Anhörung aus dem Notizblock entfernt. Sie wurde seitdem mit durchsichtigem Archivierungsdraht wieder befestigt», heisst es in der Beschreibung. Langalis plant, den Erlös zur Finanzierung eines Bitcoin-Softwareprojekts zu verwenden, wie er in einem früheren Interview sagte.