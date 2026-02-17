Im vergangenen Jahr verbuchte die Bezahl-App 901 Millionen Transaktionen und damit ein Plus von 17 Prozent gegenüber 2024. 2020 hatte Twint erstmals die Marke von 100 Millionen Transaktionen übertroffen, im ersten Jahr des Betriebs 2017 waren es lediglich 4 Millionen gewesen. Das Volumen hat sich somit in weniger als 10 Jahren mehr als verzweihundertfacht. Was das imposante Wachstum in Franken bedeutet, lässt Twint in einer Mitteilung vom Dienstag allerdings offen.