Andere Anbieter digitaler Portemonnaies können demnach nur kostenpflichtig darauf zugreifen, so der Bericht weiter. Wegen der Kosten habe sich kein hiesiger Anbieter darauf eingelassen. Twint wisse von anderen Schweizer Firmen, die ebenfalls Interesse an einem Zugang hätten, teilte der Anbieter «CH Media» mit. Auf eine Anfrage habe Apple nicht reagiert.