Twint-Nutzer können dadurch künftig bei Unternehmen, die ihre Zahlungen über Stripe abwickeln, mit Twint bezahlen. Für internationale Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen in der Schweiz anbieten, sei diese Allianz «bedeutsam», heisst es in einer Mitteilung von Stripe vom Mittwoch. «Die Integration von Twint als Zahlungsmethode bei Stripe eröffnet zahlreichen internationalen Händlern die effektive Möglichkeit, den Schweizer Markt zu erschliessen», wird der Twint-Chefverkäufer Adrian Platter in der Mitteilung zitiert.