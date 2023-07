Mit der Massnahme wolle das Social-Media-Netzwerk gegen ein "extremes Ausmass" von Datensammlungen und Systemmanipulationen vorgehen, teilte Twitter-Eigentümer Elon Musk am Samstag auf der Plattform mit. Nutzer sollen nur noch auf eine beschränkte Zahl an Beiträgen zugreifen können. Verifizierte Nutzer - die acht Dollar pro Monat für "Twitter Blue" und ein blaues Häkchen an ihrem Nutzernamen zahlen - sollen künftig pro Tag 6000 Tweets lesen dürfen. Unverifizierte Nutzer, die keine Gebühren bezahlen, dürfen demnach nur 600 Tweets pro Tag und neue unverifizierte User nur 300 pro Tag lesen.