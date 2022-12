Der einstige Chef der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sagte bei einem Gütetermin vor dem Gericht, die Auflösung des Teams — die an die der Niederlassung in Brüssel erinnert — beeinträchtige den Betrieb von Twitter in Deutschland. Es sei "sehr schwierig", die externe Kommunikation auf Deutsch über die EMEA-Zentrale in Dublin abzuwickeln.