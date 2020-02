Bill Gates – der zweitreichste Mensch der Welt – hat sich sein erstes Elektroauto gekauft: einen Porsche Taycan. Gates meint zum Elektro-Sportwagen, dass dieser sehr cool sei. "Es ist mein erstes elektrisches Auto und ich habe sehr grosse Freude daran", lässt Gates im Gesprach mit YouTube-Influencer Marques Brownlee verlauten.

Dass der Milliardär sich für ein deutsches Modell entschieden hat und nicht etwa für einen amerikanischen Tesla, haben einige Tesla-Anhänger mit Argwohn kommentiert. Auch Tesla-Chef Elon Musk ist "enttäuscht" über die Kaufentscheidung von Gates. Musk liess seine 31 Millionen Follower im sozialen Netzwerk wissen, dass seine Unterhaltungen mit Gates "nicht gerade berauschend" seien, "um ehrlich zu sein" (tbh = "to be honest"):

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass Musk einen seiner Milliardärskollegen auf Twitter kritisiert. Der Optimismus von Mark Zuckerberg gegenüber der künstlichen Intelligenz liess er 2017 ebenfalls nicht kommentarlos: "Sein Verständnis der Künstlichen Intelligenz ist limitiert."

Grundpreis von Elektroautos teuer

Dabei machte der Microsoft-Gründer dem amerikanischen E-Auto-Pionier ein Kompliment: Tesla habe zu einem Umdenken in der Auto-Industrie beigetragen, mehr elektrisch angetriebene Autos zu bauen. In einem Interview mit dem Youtube-Influencer Marques Brownlee sprach Bill Gates über die Reduzierung der CO2-Emissionen, um den Klimawandel einzudämmen. Die grösste Hoffnung setzte er dabei auf die Autoindustrie.

Gleichzeitig nennt Gates Probleme der Elektromobilität: So sei die Reichweite weiter ein Hindernis. Vor allem auf langen Strecken sei die Ladezeit im Vergleich zu Benzinmotoren problematisch. Zudem seien Elektroautos sowohl im Grundpreis, als auch in der Versicherung teurer.

Der Porsche Taycan ist das erste reine E-Auto des deutschen Autobauers. Es hat eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern und kostet in den USA 150'000 Dollar, der sportlichere Turbo S ist für 185'000 Dollar zu haben.

Zumindest an der Börse kann die Konkurrenz aus Deutschland Tesla noch nichts anhaben. Am Dienstag stiegen die Tesla-Aktien wieder um 7 Prozent auf 858,70 Dollar pro Aktie. Und seit Anfang Jahr ist es gar ein Plus von 105 Prozent. Porsche hingegen verliert an der Börse von Frankfurt seit Jahresbeginn 3 Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst bei handelszeitung.ch unter dem Titel «Bill Gates kauft sein erstes E-Auto – Elon Musk ärgert sich».

(mlo/cash)