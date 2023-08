Der ausgewiesene Umsatz der vor allem für ihre Medienmarken «20 Minuten» oder «Tages-Anzeiger» sowie für die Marktplätze Jobs, Riccardo oder Homegate bekannten TX Group nahm in den ersten sechs Monaten 2023 um 3,3 Prozent auf 460,5 Millionen Franken zu, wie die TX Group am Dienstag in ihrer Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss schreibt.