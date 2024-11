Nachdem die Tochtergesellschaft Swiss Marketplace Group SMG, an der die TX Group mit 30,75 Prozent beteiligt ist, seit der Gründung 2021 keine Dividende bezahlt hat, wurde nun eine Sonderausschüttung in Höhe von insgesamt 230 Millionen Franken beschlossen. Davon erhält die TX Group laut einer Mitteilung vom Freitag 71 Millionen. Diese Summe fliesse in den Free Cash Flow der Gruppe.