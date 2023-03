EBIT Marge geht markant zurück

Weniger erfreulich präsentieren sich die operativen Gewinnzahlen. So verminderte sich der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT um knapp 91 Prozent auf 5,9 Millionen. Und auch das vom TX-Management in den Vordergrund gestellte Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen ging deutlich um 56,2 Prozent auf 56,0 Millionen Franken zurück. Die Marge betrug damit noch 6,0 Prozent nach 13,4 Prozent im Vorjahr. Als Gründe für den Rückgang führt die Gruppe die hohen Papierpreise, Investitionen in die Aussenwerbungsvermarktung, Wertberichtigungen bei den assoziierten Gesellschaften sowie das unsichere konjunkturelle Umfeld an.