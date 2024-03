Deutlich besser als im Vorjahr präsentieren sich die Gewinnzahlen. So vervielfachte sich der EBIT auf 71,0 Millionen Franken nach 5,9 Millionen im Vorjahr. Das vom TX-Management in den Vordergrund gestellte bereinigte Betriebsergebnis verbesserte sich um 43,4 Prozent auf 143,6 Millionen, die entsprechende Marge beträgt damit 14,6 Prozent (VJ 10,9 Prozent). Massgeblichen Anteil an der Verbesserung habe die SMG Swiss Marketplace Group. Zudem seien die operativen Kosten trotz der Clear-Channel-Übernahme auf dem Vorjahresniveau gehalten worden.