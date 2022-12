Die TX-Group-Tochter Goldbach ist über ihre Mehrheitsbeteiligung (52,3 Prozent) an Neo Advertising bereits heute im Geschäft mit Plakaten und digitaler Aussenwerbung tätig. Durch die Übernahme von Clear Channel Schweiz werde das Geschäft nun in Bezug auf Umsatz und Ergebnis zu einem substanziellen Standbein ausgebaut, teilte die TX Group am Donnerstag mit.