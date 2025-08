Der Ausblick sei jedoch wegen der anhaltenden Unsicherheiten und den weiter zu erwartenden negativen Währungseinflüssen, insbesondere durch den schwachen US-Dollar, eher verhalten. Jedoch geht das Unternehmen weiterhin von einer stetigen Verbesserung der Geschäfte aus, auch wenn der erwartete Aufschwung in der Automobilbranche und der Industrie bisher noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist.