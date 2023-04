Der Blick nach vorne ist bei einigen Analysten dennoch etwas eingetrübt. So erwartet Vontobel in einem Kommentar zunehmenden Gegenwind durch den US-Dollar. Konkrete würde der von U-blox zu Grunde gelegte USD/CHF-Kurs mit 0,98 zu weit vom aktuellen Wechselkurs abweichen (0,90). Dieser Einschätzung schloss sich auch der Analyst der ZKB an. Er zeigte sich auch als einziger eher pessimistisch, was die Wachstumsziele von U-blox für 2023 angeht.