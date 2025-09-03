Dabei geht es um Einschränkungen für den Verwaltungsrat. Die besagte Klausel hätte den Verwaltungsrat von U-Blox in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt, insbesondere bei der Prüfung besserer Konkurrenzangebote («Superior Company Proposal»). Solche Einschränkungen sind nach Übernahmerecht nicht zulässig, wie dem UEK-Entscheid vom 29. August zu entnehmen ist. Die federführende Bank UBS hat diesen am Mittwoch bekannt gemacht.