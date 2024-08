In allen Regionen verzeichnete U-Blox deutliche Umsatzeinbussen. Am stärksten war das Minus in der Region Amerika ausgeprägt (-71%). Ähnliche Einbussen waren auch in Asien-Pazifik (-62%) und EMEA (-59%) zu verzeichnen. Nach Sektoren schrumpften das Industrie-Geschäfte (-68%) und der Automotive-Bereich (-59%) am stärksten. Der Bereich Consumer konnte sich mit einen Rückgang von knapp einem Drittel etwas besser halten.