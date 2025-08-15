Der Halbleiterhersteller U-Blox hat Medien-Spekulationen um Übernahmegespräche mit Advent International bestätigt. Man befinde sich derzeit in Verhandlungen mit Advent International L.P. über eine mögliche Transaktion, welche eine Übernahme von U-Blox beinhalten könnte, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit. Ob eine Transaktion zustande komme, sei derzeit aber noch offen, so U-Blox.
Zuvor hatten Gerüchte über eine Übernahme die Aktien von U-Blox in die Höhe schiessen lassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass der amerikanische Private-Equity-Fonds Advent International ein Übernahmeangebot für U-Blox in Erwägung ziehe und bezog sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Angebot soll sich auf rund 1 Milliarde Franken, beziehungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen.
In der Folge schossen die Aktien im Tageshoch um mehr als 20 Prozent auf derzeit 136,40 Franken nach oben. Die Firma weist damit eine Marktkapitalisierung von knapp 1 Milliarde Franken auf.
Insgesamt haben die Titel im laufenden Jahr 80 Prozent an Wert gewonnen. Sie sind damit die achtbeste Aktie an der Schweizer Börse in diesem Jahr.
Dennoch sind die Aktien immer noch weit von ihrem Allzeithoch entfernt. Im August 2016 hatte der U-Blox-Titel einen Kurs von 246,40 Franken erreicht. Damals brachte U-Blox eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Franken auf die Waage.
(AWP)