Insgesamt erwartet der neue Firmenchef, der seit Anfang Jahr im Amt ist, trotz des Abwärtstrends in der Halbleiterindustrie auch in diesem Jahr Wachstum. Die globalen Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung und auch die alternde Bevölkerungen würden dem Unternehmen mit seinen Chips für die Ortung und Konnektivität in die Karten spielen.