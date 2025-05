Von der höheren Profitabilität des verbliebenden Geschäfts sollen nicht nur die Aktionäre profitieren. Da die Mitarbeitenden die letzten Jahre keine Gehaltserhöhungen erhalten haben, sollen sie in Zukunft wieder stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, so Zizala. Zu einer Aufnahme von Dividendenzahlungen wollte Zizala sich noch nicht äussern: «Es ist zu früh, darüber zu spekulieren.»