U-Blox bleibt bis mindestens 30. Juni von bestimmten Offenlegungspflichten an der SIX Swiss Exchange befreit. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) hat einer entsprechenden Verlängerung der Ausnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Delisting zugestimmt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.