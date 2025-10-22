Noch läuft die Nachfrist bis zum 29. Oktober, in der weiterhin Aktien für 135 Franken je Anteilsschein angedient werden können. Der Abschluss der Transaktion wird nun vor dem Jahresende 2025 erwartet. Im Anschluss soll U-Blox von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.