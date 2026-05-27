Der Halbleiterhersteller will damit die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase in bestehenden und neuen Märkten unterstützen. Poppel kam Ende 2025 als Chief Growth Officer zu U-blox.
Spörri ist seit dem 4. April 2022 als Leiter für Rechnungslegung, Berichterstattung und Steuern bei dem Halbleiter-Spezialisten tätig. Die bisherige Finanzchefin Camila Japur verlässt U-Blox für eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens.
Bis dato hatte u-Blox eine Doppelspitze: Andreas Thiel und Camila Japur amtierten gemeinsam also CEO. Sie hatten die operative Führung Anfang 2026 übernommen, nachdem der frühere CEO Stephan Zizala das Unternehmen verlassen hatte.
Die 1997 gegründete U-Blox war bis Mitte Mai an der Schweizer Börse kotiert. Das Unternehmen wurde 2025 vom Private-Equity-Investor Advent International übernommen.
(AWP)