In den Monaten Januar bis März hat U-Blox lediglich einen Umsatz von 56,0 Millionen Franken eingefahren, nachdem es im Vorjahr noch 166 Millionen Franken waren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Der Umsatz sei dabei in allen Regionen und Märkten vergleichbar stark rückläufig gewesen. Am stärksten habe das Connectivity-Geschäft gelitten.