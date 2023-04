Gute Volumenentwicklung

Das Unternehmen knüpft mit den Q1-Zahlen am Wachstumskurs des Vorjahres an, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau von über 50 Prozent, was aber erwartet worden war. Das Wachstum sei dabei vor allem auf eine gute Volumenentwicklung zurückzuführen, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.



"Das starke Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 bestätigt unsere langfristige Geschäftsstrategie auf industrielle und automobile Wachstumsmärkte zu konzentrieren", ordnet der neue U-blox-Chef Stephan Zizala in der Mitteilung den Geschäftsgang ein. Das Wachstum wurde dabei vor allem durch die Region Asien-Pazifik getrieben.



In Amerika habe sich das Geschäft hingegen etwas abgekühlt. Schon bei der Präsentation der Jahreszahlen 2022 vor einem Monat hatte U-blox diese Entwicklung in Aussicht gestellt.