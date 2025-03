Die Titel von U-Blox eröffnen am Montag mit einem Plus von 2,4 Prozent bei 81.50 Franken, während der SPI 0,1 Prozent zugelegt hat. Am Montagmorgen wurde bekannt, dass das Schweizer Technologieunternehmen sein Cellular-Geschäft an das irische Unternehmen Trasna veräussert. Wie üblich wurde kein Verkaufspreis bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.