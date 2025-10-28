Gemäss einem am Dienstagabend veröffentlichten Zwischenstand hielt der Private-Equity-Investor Advebt am (gestrugeb) 28. Oktober 86,81 Prozent am Schweizer Technologiekonzern U-Blox.
Die Nachfrist endet am Nachmittag des 29. Oktober, so das Communiqué weiter. Das vorläufige Endergebnis werde am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Davor hatten Aktionäre von U-Blox den Weg für eine Übernahme durch Advent freigemacht. An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten sie sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So etwa der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange.
Zudem wählten die Aktionäre Claudio Simao zum Präsidenten des Verwaltungsrats, sowie Ronald Ayles und Bernhard Spetsmann als neue Mitglieder des Gremiums. Simao und Ayles wurden gleichzeitig in den Nominations-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschuss gewählt.
Alle Wahlen und Beschlüsse treten erst nach Vollzug der Übernahme in Kraft.
