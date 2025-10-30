Insgesamt wurden damit 6'980'689 Aktien zu einem Preis von 135 Franken angedient. Die Erfolgsquote des Angebots lag damit bei etwas über 90 Prozent. Die Mindestandienungsquote von drei Vierteln der Aktien wurde damit deutlich übertroffen. Entsprechend erklärte Advent das Angebot für erfolgreich.