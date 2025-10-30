Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten provisorischen Endergebnis hielt die Private-Equity-Gesellschaft Advent zum Ende der Nachfrist am 29. Oktober 94,36 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns U-Blox.
Insgesamt wurden damit 6'980'689 Aktien zu einem Preis von 135 Franken angedient. Die Erfolgsquote des Angebots lag damit bei etwas über 90 Prozent. Die Mindestandienungsquote von drei Vierteln der Aktien wurde damit deutlich übertroffen. Entsprechend erklärte Advent das Angebot für erfolgreich.
Das definitive Endergebnis soll am 4. November publiziert werden.
An einer ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag haben die Aktionäre bereits der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange zugestimmt. Zudem wurden neue Verwaltungsräte gewählt. Die noch verbliebenen U-Blox Aktien sollen noch vor Jahresende ausgebucht werden (Squeeze out). Die Aktionäre sollen den Angebotspreis erhalten.
(AWP)