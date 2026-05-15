Der Umsatz fiel 2023 erstmals deutlich und halbierte sich 2024 beinahe auf noch rund 263 Millionen Franken. Besonders belastend wirkte das verlustreiche Cellular-Geschäft, für das das Unternehmen lange einen Käufer suchte. Anfang 2025 entschied sich U-Blox schliesslich, die Sparte ganz aufzugeben und sich wieder stärker auf die Positionierungs- und GNSS-Technologie zu konzentrieren.