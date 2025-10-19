Am Montag soll die Aktie der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehandelt werden. Zuvor sollen die Aktionäre von Thyssenkrupp 49 Prozent der Anteile in ihr Depot gebucht bekommen. Für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es einen Anteilsschein an dem Hersteller von U-Booten und Kriegsschiffen. Es folgen einige Daten und Fakten über den Börsenneuling.