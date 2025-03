Investitionen ins Personal und höhere Gästezufriedenheit

Dank der stabilisierenden Wirkung der Abos auf den Umsatz habe man in den letzten zehn Jahren zudem über zwei Milliarden US-Dollar in die Resorts investieren können. Dadurch hätten sich die Wartezeiten an den Liften in den letzten drei Jahren verkürzt. «Durchschnittlich gab es in dieser Saison in unseren Skigebieten weniger als 3 Prozent der Zeit Warteschlangen von mehr als zehn Minuten an den Liften, einschliesslich Wochenenden und Feiertagen», so Plack.