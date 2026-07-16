Uber biete den Aktionären von Delivery Hero 41 Euro ⁠je Aktie, hiess es in dem Bericht der FT vom Mittwoch unter Berufung auf zahlreiche ‌Quellen. Die Aktien von Delivery Hero waren im Xetra-Handel ‌um 2,3 Prozent auf 38,18 Euro ​abgebröckelt. Um zu grosse Überlappungen mit dem Geschäft seiner Tochter «Uber Eats» zu vermeiden, die ebenfalls Speisen aus Restaurants ausliefert, wolle Uber die türkische Tochter Yemeksepeti sowie Lieferdienste in anderen europäischen Ländern an einen Investor abgeben. Uber Eats und Delivery ‌Hero machen sich auch in Polen, Portugal, Spanien und Schweden Konkurrenz. Wenn sie sich zusammentun, könnte das die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen.