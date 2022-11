Risiken bei Mengenwachstum, Tiernahrung und Starbucks

Genau davor warnt der Nestlé-Analyst von Société Générale. Mit Blick auf das Mengenwachstum RIG sieht er verschiedene Risiken wie etwas sinkende Volumina in Europa, sinkende Zahlen an Haustierbesitzern in den USA, nachdem diese während der Covid-19-Pandemie einen Rekord erreicht hatte. Aber auch eine Verlangsamung bei der Expansion von Starbucks gehört dazu. Darüber hinaus sieht er wenig Raum, dass die Margenentwicklung in den kommenden zwei Jahren positiv überraschen wird.